Fausto Sposato riconfermato presidente degli infermieri di Cosenza

Per Sposato occorre dunque far capire, in primis, l’importanza degli infermieri. “Il riconoscimento sociale c'è, è evidente, ma non basta. Si trovano risorse per chiunque ma non per rinnovare i contratti delle professioni infermieristiche. Se non cambia tutto ciò, la nostra professione non sarà più attrattiva”, la sua amara considerazione.

Da qui il lavoro di squadra e del direttivo confermato. “Da soli non si va da nessuna parte e noi siamo pronti per portare la professione sanitaria al livello che merita. Non siamo controparte della politica ma vogliamo stare al suo fianco per difendere i cittadini. È questa la rotta da percorrere. Vogliamo entrare nei processi decisionali perché conosciamo benissimo ciò che non va e ciò che si può fare”, ammette il presidente Opi.

“Una rivoluzione culturale non solo nei cittadini ma tra gli operatori sanitari”, l’appello finale.