Sibari, il rogo notturno ha lambito i cantieri nautici dei Laghi

Un incendio notturno ha interessato la dorsale dei Laghi di Sibari arrivando a lambire anche i cantieri nautici. Nella notte tra mercoledì e giovedì i piromani sono tornati ad interessarsi dei dintorni del complesso nautico sibarita. Erano circa le 21 quando un incendio è scoppiato nei pressi del Canale degli Stombi dove insiste una folta macchia mediterranea. Le fiamme, alimentate dalla brezza settembrina che batte sulla costa in questi giorni ha prima arso diversi arbusti e sterpaglie e si è spinta in direzione dei cantieri nautici posti a ridosso dei Laghi di Sibari. L’occhio attento dei vigilantes all’opera nel complesso nautico ha fatto sì che l’incendio venisse subito domato e messo sotto controllo in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari che, una volta giunti sul posto, hanno spento il rogo bloccandone ogni velleità. Una situazione risolta in poche ore e che ha causato solo un po’ di apprensione ma nessun danno o problema reale. Le fiamme sono certamente di natura dolosa: le temperature basse non favoriscono l’insorgere di incendi spontanei.