Tragedia sfiorata nel Cosentino, auto si ribalta: salve le due donne a bordo

Auto finisce in una scarpata e si capovolge, paura per le due donne che viaggiavano all'interno di essa. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che dalla Silva francavillese porta in direzione di Civita. La Fiat Punto di colore blu, da quello che si è appreso, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, avrebbe perso aderenza con l'asfalto terminando la sua corsa oltre la carreggiata. Per fortuna che l'auto è stata "fermata" da sterpaglie e vegetazione, altrimenti sarebbe potuta finire in un vero e proprio precipizio, con conseguenze ben più gravi per le due signore. È stata una di esse che è riuscita a liberarsi dalle lamiere contorte della propria vettura, a lanciare l'Sos, con l'amica invece rimasta intrappolata all'interno della berlina. Gli incidentati sono stati trasportati immediatamente a bordo delle ambulanza provenienti dalle Postazione Suem di Cassano e Castrovillari, al Pronto soccorso dell'ospedale "Ferrari" della città del Pollino, dove i medici di turno hanno sottoposto i feriti a tutti gli accertamenti radiografici, strumentali e diagnostici di routine utili a scongiurare eventuali danni a livello cerebrale. Sulla provinciale 263 dove il traffico è rimasto bloccato ed ha subìto importanti rallentamenti, sono giunti anche i carabinieri appartenenti alla Stazione di Francavilla Marittima competenti per territorio, i vigili del fuoco del distaccamento permanente castrovillarese e l'Aci che ha recuperato l'auto finita nel canale.