Il fascino della scienza in... salotto, l’Unical porta la ricerca a Cosenza

La scienza non è seduzione ma volo, un alito profetico che si muove seguendo rotte convergenti. E l’Unical è il luogo di evangelizzazione della ricerca e degli studi mondiali sull’intelligenza artificiale. Da oltre mezzo secolo i suoi dipartimenti sono miniere d’oro di giovani cervelli che sono il prodotto migliore di un ateneo che sta vivendo la sua epoca migliore. Il rettore Nicola Leone sta scrivendo la storia di questa università che continua a integrarsi con questa terra che presto diventerà una città sola. Una interazione col territorio che di fatto è cominciata con l’istituzione della Facoltà di Medicina e la collaborazione con l’“Annunziata”.

E così l’idea di portare nel cuore di Cosenza l’undicesima edizione di “SuperScienceMe - Research is your Elevation”, la “Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, è diventata un tratto compiuto di matita sulla carta geografica per unire il capoluogo all’università e al resto del territorio.

E ieri l’area di corso Mazzini, compresa tra le piazze Kennedy e Bilotta (lungo la “Salita di Pagliaro”), è diventata un gigantesco laboratorio all’aperto che ha accolto centinaia di visitatori che si sono confrontati con i docenti di tutti i dipartimenti.