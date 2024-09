Paola, cade dalla scala nel suo box del mercato coperto: grave un 57enne trasportato in elisoccorso a Cosenza

Grave un 57enne dopo una caduta accidentale dalla scala mentre era intento ad effettuare alcuni lavori al suo box al mercato coperto. È accaduto oggi pomeriggio nella struttura di via Nazionale. Sul posto allertati dai presenti sono giunti gli operatori del 118 che hanno provveduto a trasferire l'uomo in Ospedale. Dal Pronto soccorso considerate le gravità delle ferite riportate l'uomo è stato poi trasferito in elisoccorso a Cosenza all'Annunziata. La prognosi rimane riservata. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Paola. La caduta sarebbe in ogni caso stata accidentale e avvenuta da un'altezza di circa due metri e mezzo.