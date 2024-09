Treni, il Sibari-Bolzano ha perso le coincidenze: sei ore d’attesa in stazione per arrivare a Crotone

È necessario e improcrastinabile ristabilire le coincidenze del Frecciarossa Sibari-Bolzano. A chiederlo è il capogruppo del M5S in consiglio regionale, Davide Tavernise che accusa il governo del centrodestra di immobilismo. Il caso delle non-coincidenze è scoppiato lo scorso lunedì 16 quando (fino al 19 gennaio 2025) è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla tratta tra Sibari e Crotone per i lavori di elettrificazione, con interventi di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale e i treni Regionali hanno, così, subito variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso. È stato previsto il servizio con bus sostitutivi. Il Frecciarossa Sibari-Bolzano via Roma, unico convoglio ad alta velocità in partenza dalla Sibaritide e per questo quasi sempre pieno, è il treno che è riuscito a tirar fuori dall'isolamento una zona così vasta e fondamentale della Calabria, favorendone lo sviluppo sociale, turistico ed economico. Questo treno veloce, il numero 8519, arriva alla stazione di Sibari alle 22,31. Per il tratto da Sibari a Crotone è prevista, al momento, un'unica coincidenza, tramite il bus sostitutivo RC881/CC002 con partenza da Sibari alle ore 4,40 e arrivo a Crotone centro alle ore 7,47.