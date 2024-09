Castrovillari, sotto la minaccia d’un coltello si fanno consegnare l’incasso

Assalto all’arma bianca ad un supermercato di Piazza Giovanni XXIII. Nessuno, forse, se l'aspettava: l'ambiente s’era inevitabilmente tranquillizzato. Specialmente dopo l'arresto del rapinatore seriale effettuato qualche mese fa dai Carabinieri di Castrovillari. Ed è per questo che sembra un segnale di “ripresa” quello dato venerdì sera, all'orario di chiusura, alle forze dell'Ordine che si occupano della sicurezza di tutta l'area del Pollino. La prima ricostruzione fa cenno all'ingresso di due persone che, con il volto travisato e sotto la minaccia di un coltello, si sono fatti consegnare l'incasso. Sono inevitabilmente seguiti attimi di grande tensione. La stessa crollata difronte alla fuga dei due. Il “modus operandi” è sostanzialmente uguale a quello utilizzato ad inizio anno, vale a dire quando i militari dell'Arma riuscirono a riannodare i movimenti di un malvivente, tra l'altro assolutamente imprevedibile, che, da un comune limitrofo, si spostava ai piedi del Pollino per dar vita ad una lunga scia di rapine a mano armata. L'uomo venne rintracciato e condannato qualche giorno fa dal Gup di Castrovillari. Il blitz di venerdì sera, però, appare della stessa matrice, tanto che i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, in particolare i militari del Nucleo operativo radiomobile sono a lavoro per ricostruire i fotogrammi delle telecamere presenti in alcuni punti strategici della città.