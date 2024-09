Incidente con lo scooter nel Fiorentino, muore 19enne. La famiglia è di Caloveto

Un 19enne è morto questo pomeriggio a Scandicci (Firenze) in un incidente stradale in via del Parlamento Europeo. Secondo quanto si apprende il giovane, Fiorenzo Elia Palmieri (la famiglia è di Caloveto in provincia di Cosenza), che era a bordo di uno scooter, potrebbe aver perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. Sul posto è arrivato il personale del 118 ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare. La ricostruzione e la dinamica dell'incidente sono al vaglio della polizia municipale.