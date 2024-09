Piane Crati, 31enne ricoverato a Cosenza e poi a Bari per sospetta intossicazione da funghi. Ma il caso si tinge di giallo

La vicenda di un uomo di 31 anni di Piane Crati, ricoverato in ospedale a Cosenza per sospetti sintomi di intossicazione alimentare e successivamente trasferito d'urgenza al policlinico di Bari, dove versa in condizioni critiche, assume contorni misteriosi. Secondo le informazioni disponibili, nei giorni scorsi il giovane aveva pranzato in Sila con alcuni amici, consumando piatti a base di funghi.

Alcuni membri del gruppo hanno riferito di aver avuto disturbi, come mal di stomaco e dissenteria, che però si sono risolti in breve tempo. Tuttavia, il loro compagno ha manifestato sintomi più gravi e persistenti, che sono peggiorati con il passare delle ore, fino a richiedere il ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale Annunziata. Vista l'aggravarsi delle sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento a Bari, dove è possibile ricevere cure più specialistiche.

Fonti dell'Asp hanno riferito che le cucine della trattoria in cui sono stati consumati i funghi sono state sottoposte a severi controlli da parte del personale del dipartimento di igiene e sanità pubblica, senza rilevare irregolarità. Gli accertamenti sono ancora in corso. Non si esclude che la causa del malessere non sia un avvelenamento, come inizialmente ipotizzato, ma un forte trauma addominale. I medici che si occupano del caso dovrebbero fornire ulteriori chiarimenti nelle prossime ore, anche ai familiari del giovane, che per il momento hanno preferito mantenere il massimo riserbo.