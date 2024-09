Rossano, fiamme a un'auto: pochi dubbi sulla matrice dolosa

Notte di fuoco a Rossano Dove è stata data alle fiamme un autovettura di proprietà di una cittadina di uno straniero. L'incendio è avvenuto in via Montale allo scalo rossanese. A fuoco una Ford c-max parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione del proprietario. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i luoghi. Intervenuta anche una pattuglia di agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano che stanno indagando sull'episodio. A poca distanza. Dall'auto data alle fiamme è stata ritrovata anche una bottiglia incendiaria. Non pare che ci siano dubbi sulla matrice dolosa del gesto.