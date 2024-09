Vigili del fuoco Cosenza, il Conapo accoglie il nuovo comandante provinciale Roberto Fasano

"Il CONAPO in qualità di organizzazione maggiormente rappresentativa del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco da il benvenuto al nuovo comandante provinciale di Cosenza, ingegnere Roberto Fasano, già Comandante di Crotone, al quale auguriamo una buona permanenza al fine di condividere il compito istituzionale dei vigili del fuoco, che da sempre hanno dimostrato grande professionalità e attaccamento alla divisa in moltissime occasioni ed emergenze susseguitesi sul territorio, sopratutto quello della Provincia Cosentina territorialmente tra le più grandi e complesse d’Italia, continua Michele Leonetti del CONAPO - il personale di Cosenza, professionisti del soccorso sono stati capaci anche durante l’emergenza Covid -19, di essere all’altezza di soccorrere la popolazione con l’aggravante della pandemia e in prima linea, con alcune dipartite, anche senza la presenza di Comandanti, ufficiali e gran parte del personale dimezzato dalla stessa, dimostrando attaccamento alla divisa in ogni situazione. Questo è il personale che erediterà il nuovo Comandate di Cosenza, siamo più che sicuri che sarà all’altezza del nuovo incarico e si prodigherà insieme alle OO.SS per migliorare l’attuale vita lavorativa e logistica del personale. La nostra collaborazione sarà delle migliori, propositiva e costruttiva: i migliori auguri, signor comandante.