Paola, commerciante lotta contro la morte: è caduto da una scala al mercato

Rimane in prognosi riservata – ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza - il commerciante caduto da una scala sabato nel tardo pomeriggio nel suo box del mercato coperto di Paola. Il 57enne a quanto si è appreso era intento a effettuare alcuni lavori all’interno del suo spazio quando per motivi ancora in corso di accertamento è caduto dalla scala rovinando a terra e battendo la testa. Allertati dai presenti sul posto è giunta un’ambulanza Pet del 118 che considerate le condizioni dell’uomo, dopo le prime cure e la stabilizzazione, lo ha trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Paola. I sanitari che lo hanno preso in osservazione compresa la gravità delle ferite hanno allertato l’elisoccorso per il trasferimento all’Annunzia di Cosenza. Sul posto – nella centralissima via Nazionale sede del mercato - anche i Carabinieri della Compagnia di Paola e quelli della Stazione per le indagine del caso.

La caduta - da un’altezza di circa due metri e mezzo - da quanto si è riusciti ad apprendere sarebbe stata accidentale. Ma non è chiaro se dovuta a una disattenzione oppure a un malore quando l’uomo si trovava sulla scala. Oltre a fratture in varie punti del corpo preoccupa la ferita alla testa che gli ha causato un trauma cranico.