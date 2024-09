Paziente muore dopo 19 giorni di ricovero all'ospedale di Cosenza, i Pm aprono un’inchiesta

Trentaseienne muore dopo 19 giorni di ricovero in ospedale a Cosenza e la famiglia sporge denuncia e chiede l’apertura di una inchiesta. La procura bruzia, diretta da Antonio D’Alessio, ha ordinato l’esecuzione di un’autopsia sulla salma dell’uomo affidando l’incarico a tre speciali in medicina legale.

Il paziente deceduto, durante il ricovero ospedaliero avvenuto per via di una persistente calcolosi alla colecisti, avrebbe avuto un problema di aritmia, una pancreatite e una broncopolmonite finendo pure in dialisi. Il quadro clinico si è insomma con il passare dei giorni complicato e si è concluso con il decesso. I familiari hanno così deciso di presebntare formale esposto-denuncia alla magistratura inquirente per accaertare eventuali responsabilità.