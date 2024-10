Condanna Internò, il legale della famiglia Bergamini: "Non importa la pena, conta aver accertato l'omicidio"

«Siamo soddisfatti perché finalmente Denis ha avuto giustizia». Lo ha detto l’avvocato Fabio Anselmo che ha rappresentato la famiglia di Denis Bergamini nel processo sulla morte del calciatore del Cosenza Calcio. In serata la Corte di Assise di Cosenza ha condannato a 16 anni di carcere Isabella Internò, ex fidanzata di Denis imputata nel processo. La donna deve rispondere di concorso in omicidio volontario. «Crediamo - ha aggiunto l’avvocato Anselmo - che se la Procura di oggi fosse stata quella dell’epoca Denis non avrebbe dovuto attendere 35 anni prima di avere giustizia. Ringrazio Donata (sorella di Bergamini, ndr) per aver avuto fiducia in me e nei miei colleghi di studio, gli avvocati Alessandra Pisa e Silvia Galeone». La Procura aveva chiesto la condanna di Isabella Internò a 23 anni di carcere. Sul punto l’avvocato Anselmo ha precisato: «Noi non commentiamo la pena. A noi interessa che i giudici hanno riconosciuto che Denis è stato ucciso e che la Procura ha inteso valutare la posizione di altre persone»