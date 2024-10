Fototrappole ferme ai box a Cosenza, incivili liberi di muoversi

Tra gli obiettivi del sindaco Franz Caruso ce ne sono due che in questo momento gli stanno particolarmente a cuore: garantire il decoro urbano mantenendo pulita e ordinata la città e salvaguardare l’isola pedonale dal continuo assalto di biciclette, monopattini e altri veicoli simili. Per quanto riguarda quest’ultima situazione, la presenza più continua delle pattuglie della Polizia locale oltre a quelle di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, pare si stia rivelando un valido deterrente.

Resta invece precario in molti punti della città il quadro relativo a spazzatura e manutenzione di strade e marciapiedi. E così è facile imbattersi in micro-discariche che si formano a causa di uno scorretto conferimento ma anche delle scarse bonifiche. L’area intorno all’Istituto “Della Valle”, alla Casa della Musica e agli uffici sanitari tra piazza Amendola, via Milelli e via Asmara, presenta alcune nicchie inguardabili con rifiuti di ogni genere depositati dai cittadini e non raccolti. Le fototrappole ancora non sono entrate in funzione e i residenti poco virtuosi possono agire in piena libertà. Un vero peccato, in una zona da poco riqualificata, grazie alla nuova piazza e al nuovo anfiteatro nato alle spalle della Casa della Musica e dell’”Italia-Tieri” (l’inaugurazione è slittata).