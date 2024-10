La Carovana dell'Autonomia Urbana”, soluzioni innovative per città accessibili. A Rende evento dedicato all'inclusione delle persone con disabilità visiva

Tematiche discusse Durante il convegno si è parlato di diverse soluzioni e tecnologie innovative, tra cui: Sistemi di navigazione assistita: Tecnologie che utilizzano segnali acustici e feedback tattili per guidare le persone non vedenti attraverso l'ambiente urbano. Segnaletica accessibile: Progetti per l'implementazione di segnaletica in braille e sistemi di orientamento visivo.

Trasforma le città in luoghi sicuri e soprattutto accessibili alle persone che convivono con disabilità visiva. Il convegno che si è svolto nella sede provinciale di Cosenza dell’UICI introdotto dal Consigliere UICI Cosenza Marco Quintiero e seguito dal Presidente UICI Calabria Pietro Testa e dal Vice-Presidente UICI Cosenza Roberto Crocco, intitolato “La carovana dell'autonomia urbana”, ha raccolto intorno ad un tavolo esperti, professionisti e attivisti per discutere e presentare soluzioni innovative destinate a rendere le città più sicure e accessibili per le persone con disabilità visiva. L'evento ha messo in luce l'importanza di progettare ambienti urbani che soddisfino le esigenze di tutti i cittadini, promuovendo così un modello di inclusione e autonomia.

Focus sul sistema LETIsmart

Un particolare focus è stato posto sul sistema LETIsmart, presentato da Mariano Attini dirigente nazionale UICI, tecnologia innovativa progettata per migliorare l'accessibilità nelle città. Questo sistema integra diversi strumenti e funzionalità, tra cui:

Collegamento con i radiofari: LETIsmart utilizza radiofari per fornire informazioni in tempo reale ai cittadini con disabilità visiva, migliorando la loro capacità di orientarsi e muoversi in sicurezza.

App di navigazione: Un'applicazione mobile che comunica con i radiofari, fornendo indicazioni e avvisi su eventuali ostacoli o punti di interesse.

Monitoraggio ambientale: Funzioni che permettono di raccogliere dati sulle condizioni ambientali, contribuendo a una gestione più efficace delle infrastrutture urbane.

Il convegno, nel corso del quale è stato anche presentato, dal dirigente nazionale UICI Sergio Prelato, il libro “La città del presente” ed uno studio su alcuni occhiali e copri-occhiali studiati per ottimizzare la visione degli ipovedenti in ambienti aperti, ha rappresentato un'importante occasione di confronto e collaborazione tra i vari attori coinvolti nella progettazione e gestione delle città. I partecipanti hanno ribadito l'importanza di un approccio integrato e multidisciplinare per affrontare le sfide legate all'accessibilità.

“La Carovana dell'Autonomia Urbana” ha dimostrato che un futuro più inclusivo è possibile grazie all'innovazione e alla collaborazione. Le soluzioni presentate, come il sistema LETIsmart, sono passi fondamentali verso città più sicure e accessibili per tutti, in particolare per le persone con disabilità visiva.