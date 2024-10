Non ce l'ha fatta. Il maestro di tennis cosentino Luigi Bozzo (52 anni) ha lottato come un leone ma si è dovuto arrendere a una brutta malattia. Atleta a tutto tondo, Bozzo lascia un vuoto incolmabile nella comunità sportiva cosentina che lo ha sempre apprezzato per la sua energia e per la sua intraprendenza. Il sorriso di Luigi, unito alla sua voglia di stare insieme, resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.