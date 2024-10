Negli ospedali spoke Paola-Cetraro si potenzia Chirurgia

Una boccata di ossigeno per la Chirurgia degli ospedali spoke Paola-Cetraro. Con l’arrivo del nuovo primario, il dottor Simone Squillante, proveniente dal “Cardarelli” di Napoli, si aprono nuove prospettive per l’attività chirurgica sul Tirreno cosentino. Squillante ha portato con sé nuovi giovani operatori, per cui la Chirurgia dei due nosocomi con dieci medici è oggi in grado non solo di far fronte alle notevoli richieste del territorio, ma di potenziare notevolmente il campo di interventi.

«Squillante - spiega Cosmo De Matteis del sindacato medici italiani - è particolarmente esperto nella Chirurgia addominale. Utilizzerà uno strumento di ultima generazione: la colonna laparoscopica. Squillante intende diversificare l’offerta chirurgica affinché essa sia attrattiva anche da altri territori. Numerosi pazienti e cittadini che hanno conosciuto il nuovo primario hanno particolarmente apprezzato la volontà dello stesso di operare esclusivamente in ospedale, evitando la pessima pratica di molti che sfruttano il pubblico per visitare privatamente nei loro studi i pazienti che necessitano di ricovero».