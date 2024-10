Processo Bergamini a Cosenza, le dichiarazioni di Internò: "Io innocente, non ho fatto niente". Sentenza in serata

«Voglio solo dire che sono innocente e non ho commesso niente. Lo giuro davanti a Dio. Dio è l’unico testimone che non posso avere al mio fianco». A dirlo Isabella Internò, imputata per l’omicidio dell’ex fidanzato, il calciatore Donato Denis Bergamini, con una breve dichiarazione spontanea al termine delle repliche di accusa e difesa. I giudici della Corte d’assise di Cosenza sono quindi entrati in camera di consiglio per la sentenza prevista in serata.

L'accusa, a conclusione della requisitoria, la settimana scorsa, ha chiesto la condanna di Internò a 23 anni di reclusione. In aula era presente l’imputata. Tra i banchi la sorella di Denis, Donata Bergamini con i figli Denis, Andrea e Alice. L’udienza è iniziata con le repliche di accusa e difesa. Il primo a parlare è stato il procuratore di Castrovillari Alessandro D’Alessio. «Bisogna confrontarsi sui fatti non sulle suggestioni - ha detto - e nessuna pressione è stata fatta. Respingiamo fortemente qualunque tipo di allusione su comportamenti per legge meno che corretti. La Procura si è basata su fatti, prove, conclusioni». Quindi è stata la volta del pm Luca Primicerio e poi dell’avvocato della famiglia Bergamini Fabio Anselmo. Quest’ultimo si è detto «indignato per le allusioni e le tesi del complotto avanzate dalla difesa nel corso delle arringhe. La famiglia Bergamini è stata accusata di voler speculare, di avere fatto complotti non si sa con chi, quando nel corso delle fasi iniziali dell’indagini ha riferito anche le dicerie su Denis».