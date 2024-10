Rassegna stampa 01-10-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Calabria, blitz del centrodestra su Arrical: vicina la maggioranza in Consiglio

Il caso del ragazzo accoltellato a Catanzaro Lido, ci sono 3 indagati per tentato omicidio

Lamezia, approvato senza intoppi il bilancio consolidato 2023

Isola Capo Rizzuto, la ’ndrangheta e gli appalti di Rfi: chiuse le indagini per 46

Emergenza idrica a Vibo, punto e a capo. Guasti all’impianto e soliti… disagi

Ricadi, scarichi fognari abusivi in mare: scatta una denuncia per il sindaco

Sanità a Cosenza, Di Leo rinuncia all’offertona lucana: «Ho scelto da tempo l’Annunziata»

Fototrappole ferme ai box a Cosenza, incivili liberi di muoversi

Città unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero, il Pd annuncia la nascita dei comitati per il “Si”

Parco eolico offshore a Corigliano Rossano, resta alta l’attenzione dopo la protesta dei giorni scorsi

Tre auto date alle fiamme tra Trebisacce e Villapiana

Caserma dei carabinieri a Cetraro, via libera della Provincia

Negli ospedali spoke Paola-Cetraro si potenzia Chirurgia