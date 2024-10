Tre auto date alle fiamme tra Trebisacce e Villapiana

Notti infuocate. Tre auto in fiamme tra Trebisacce e Villapiana, in una guerra infinita tra extracomunitari. Dopo una breve sosta, il sistema delle intimidazioni portate a termine incendiando mezzi è tornato alla ribalta.

Domenica intorno alle 4 del mattino si è sviluppato l'inferno sulla salitina che conduce in Ospedale, dove spesso i marocchini parcheggiano i loro mezzi per stare più al sicuro, confidando che di fronte l'ingresso del "Guido Chidichimo" ha sede il Distaccamento della Polizia stradale. Una Bmw di colore blu ha iniziato ad ardere, verosimilmente attenzionata dell'anonima incendi, e le fiamme si sono propagate in direzione anche di una Golf Volkswagen, di un cittadino italiano estraneo ai fatti, anch'essa gravemente danneggiata dalla lingue di fuoco. Stessa sorte, più o meno un'ora prima, è toccata ad un auto parcheggiata al lido di Villapiana, sempre di proprietà di persone originarie del Marocco. Non si sa se i due episodi siano legati tra di loro, la probabilità che sia così è tuttaviaalta, e gli investigatori sono convinti della matrice dolosa. Nei due centri confinanti della riviera jonica, sono giunti nella notte, i Vigili del Fuoco di stanza ai Distaccamenti permanenti di Corigliano Rossano e Castrovillari che hanno iniziato a combattere contro le fiamme che in entrambi i casi, avevano avvolto le autovetture.