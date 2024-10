Castrovillari, rifiuti lungo le Provinciali. L’inciviltà ha superato il limite

Sembrano moltiplicarsi le discariche nel territorio comunale e sulle strade provinciali che portano alla SS534 e allo Svincolo dell'A2. Le segnalazioni, infatti, spingono verso una più marcata azione repressiva, in particolare sulla provinciale che discende verso il mattatoio comunale e la Piana di Camerata, ma anche e soprattutto sulla stradella panoramica di San Rocco, vero e proprio gioiellino turistico recentemente inserito tra i cammini di San Francesco di Paola. Il materiale gettato brutalmente nell'ambiente potrebbe essere completamente recuperato all'interno dell'isola ecologica di Viale Sergio Cosmai. Nell'ambito di questa infrastruttura sono presenti luoghi fisici capaci di smaltire le frazioni da avviare al recupero. È il caso, soprattutto, di quelli che gli incivili continuano a gettare proprio sulla stradella di San Rocco, vale a dire dove ultimamente è comparso un grosso quantitativo di bidoni di plastica e di altro materiale che potrebbe provenire da attività commerciali ben precise. Per fortuna l'azione dei vandali della strada è giornalmente combattuta all'interno delle scuole cittadine. In particolare, l'IIS Pitagora-Calvosa ha effettuato, attarverso l'opera dei giovani studenti dei due Istituti, una robusta pulizia delle aree interne ed esterne dei plessi scolastici. I ragazzi delle quarte e delle quinte, difatti, nell’arco di alcune ore hanno raccolto in sicurezza diversi bustoni di rifiuti, anche nei pressi delle corti ove si sviluppa l'attività didattica di base di bambini più piccoli. L'iniziativa, che ha una forte valenza civica, è stata accolta dagli studenti, ma anche e soprattutto dalle loro famiglie. Tutti hanno fornito una pronta adesione all'iniziativa che, tra l'altro, ha anche racchiuso la forte valorizzazione del senso di appartenenza alla propria scuola. Il Comune di Castrovillari ha poi provveduto allo smaltimento di una “grandissima” quantità di rifiuti, dando soprattutto sicurezza e senso civico ai bambini della scuola dell'infanzia di contrada Porcione, infrastruttura attualmente in fase di costruzione dopo l'abbattimento del vecchio edificio.