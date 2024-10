Cosenza, quell'incrocio è pericoloso e gli automobilisti sono incauti

Smantellate le piste ciclabili, nell’area tra i Due Fiumi, piazza Matteotti e via Sertorio Quattromani, l’amministrazione comunale interviene per ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale e soprattutto istituire alcuni parcheggi, gratuiti e a pagamento, alcuni riservato ai carabinieri della caserma Grippo. Il dirigente del settore 9 di Palazzo dei Bruzi (Viabilità, trasporti e mobilità), Francesco Azzato, ha firmato una apposita ordinanza. Sul lato destro di via Sertorio Quattromani, in direzione nord-sud, verrà istituito un parcheggio riservato al carico e scarico merci, un’area parcheggi a pagamento (strisce blu), affidati alla Saba, un parcheggio riservato per prelievi urgenti in farmacia. Altre aree parcheggi saranno riservate al Comando dei carabinieri in piazza XX Settembre (davanti al municipio), dall’accesso carrabile su piazza dei Bruzi all’incrocio con via Sertorio Quattromani, e sul lato destro di piazza Matteotti, a partire dall’incrocio con via Alarico. Due parcheggi saranno riservati ai taxi su piazza Matteotti in continuità con l’area sosta per i carabinieri. Ovviamente, il tutto terrà conto del ripristino già avvenuto secondo i vecchi sensi di marcia delle corsie veicolari su via Sertorio Quattromani, piazza Mancini e piazza Matteotti. Verrà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato destro di via Quattromani, in direzione sud-nord, su ambo i lati di piazza Matteotti (ad eccezione del tratto interessato dai parcheggi di nuova istituzione, sul lato destro di piazza Mancini, da nord a a sud (dall’incrocio con via Conforti a quello con viale Trieste. C’è però una insidia in questa zona: molti automobilisti incauti che arrivano da via Alarico anziché procedere verso piazza Matteotti svoltano a sinistra incrociando i veicoli che provengono da via Sertorio Quattromani. Il rischio di incidenti è molto elevato. Un pericolo serio quanto le bici che imboccavano le piste ciclabili che va scongiurato.