Ospedale di Cosenza, nuovo colpo di scena: Di Leo non guiderà il pronto soccorso. La reazione della Direzione

Il dottor Rocco Di Leo cambia idea: non guiderà il pronto soccorso di Cosenza. Attraverso una nota, la Direzione dell'Azienda ospedaliera spiega i prossimi atti. «Prendiamo atto del ripensamento per ragioni, cosiddette “sentimentali”, dallo stesso Di Leo. Non c’è altro da aggiungere. L’Azienda, comunque, aveva considerato questa eventualità ed una volta esperita la graduatoria vigente, può finalmente dare seguito ad un concorso pubblico al quale, ci si augura, possano partecipare professionisti in grado di affrontare un progetto impegnativo, ma pieno di soddisfazioni e che richiede competenza, professionalità e soprattutto personalità. Nel frattempo il Pronto Soccorso continuerà ad essere egregiamente governato dal dottor Pino Pasqua.