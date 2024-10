Paola, malore fatale mentre era in riva al mare: muore il 56enne Pompeo Paschetta. Era stato presidente della Geki

Un malore mentre era in riva al mare: nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare per un 56enne di Paola. Si tratta di Pompeo Paschetta che anni fa era stato presidente della Geki Paola, la squadra maschile di pallavolo che aveva raggiunto con una splendida cavalcata la serie B. L’uomo era nei pressi di un lido quando ha accusato un malore (si parla di un arresto cardiocircolatorio) che non gli ha lasciato scampo.

Le prime manovre salvavita sono state effettuate da alcuni presenti nei pressi della struttura balneare poi sul posto è arrivato un’ambulanza del 118 dall’ospedale di Paola e in sequenza è stato allertato pure l’elisoccorso. Ma tutti i tempestivi soccorsi operati sono stati vani per il 56enne.