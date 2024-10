Rassegna stampa 02-10-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Caso Bergamini, condannata Isabella Internò. La vicenda: dalla tesi del suicidio alla gravidanza. Donata: “Per me era in carcere già da prima”

In evidenza

- Reggio, pizzo negli appalti pubblici. Tre condanne, quattro assolti NOMI

- Processo “Kossa” a Castrovillari, il pentito Talarico accusa Arcidiacono

- ‘Ndrangheta a San Siro, l’investimento in Sardegna e il “fido” vibonese

- Reggio, condanna milionaria per il pentito Mario Gennaro

- I sindaci calabresi contro l’eolico selvaggio. “Vanno preservati i nostri territori”

- Bonifica a Crotone, “Eni Rewind avvantaggiata”. Il Comune ricorre al Tar contro il Mase

- Comune di Vibo, “capitolo scuola” quasi chiuso. Da lunedì parte anche il servizio mensa