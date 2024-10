Brutale aggressione a Rossano: due fratelli feriti in officina mentre stavano lavorando

Sono ancora tutti da chiarire i contorni del grave episodio avvenuto oggi pomeriggio a Rossano dove si è registrata una brutale aggressione di cui sono rimaste vittime due fratelli titolari di un'autofficina nella zona industriale rossanese. Momenti di paura e tensione in quello che doveva essere un normale pomeriggio di lavoro. Le due vittime, rispettivamente di 39 e 33 anni, del posto, sono stati aggrediti, a quanto si è appreso, da un uomo, molto probabilmente un soggetto con alle spalle dei precedenti penali, che pare si sia presentato all'officina lamentando di non essere rimasto soddisfatto delle riparazioni che aveva avuto il proprio veicolo portato qualche giorno addietro per essere riparato.

Da qui ne sarebbe nata una discussione che è andata via via accendendosi, arrivando poi al culmine con l'aggressione che ha portato i due titolari a rimanere feriti. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto in ambulanza sul luogo dell'aggressione e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano. I titolari dell'officina hanno riportato ferite da arma da taglio, frutto presumibilmente di un accoltellamento, ed anche tutta una serie di ferite lacero contuse. In particolare uno dei due feriti ha riportato una profonda ferita ad una mano e sembra quello più grave.