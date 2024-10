Il Privacy Tour fa tappa a Cosenza: riflettori su Intelligenza artificiale e protezione dei dati

Dopo le tappe di Teramo (4 ottobre), L'Aquila (14 ottobre) e Chiavenna (18 ottobre) il 21 ottobre a Cosenza si terrà un approfondimento su "raccolta e trattamento di dati finalizzati all'utilizzo di sistemi di Intelligenza artificiale" . L'evento si aprirà alle 9,30 nel salone eventi della Camera di Commercio di Cosenza con i saluti introduttivi di Klaus Algieri , presidente dell'ente camerale, cui seguiranno gli interventi di Gianluigi Greco , presidente dell'associazione italiana per l'Ia, e di Guido Scorza , componente del Collegio dell'Authority. Seguirà la tavola rotonda con Stefano Quintarelli componente dell'High level expert group on Artificial Intelligence, Mario Lanzaro, primo dirigente della Polizia di Stato e dirigente del Centro operativo Sicurezza Cibernetica della Calabria, e Sergio Niger , docente di Diritto dell'Informatica all'Università della Calabria di Cosenza e responsabile della Protezione dati di Unical e del Conservatorio di Cosenza. Modera Erminia Giorno , segretaria generale della Camera di commercio, mentre alle 11,45 è prevista la partecipazione delle scuole al gioco interattivo su privacy e IA. Saranno presenti l'IIS Da Vinci Nitti di Cosenza e l'ITI Monaco di Cosenza.

Torna al sud il Privacy Tour, l'iniziativa nazionale del Garante per la protezione dei dati personali volta a sensibilizzare il grande pubblico sulla protezione dei dati e l'uso consapevole della tecnologia, partita da Messina nell'aprile scorso in sinergia con Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia e Fondazione Bonino Pulejo.

"Siamo lieti di ospitare nel nostro ente una tappa del Privacy Tour 2024. - afferma Algieri -. Questa iniziativa nazionale è un'importante occasione per sensibilizzare cittadini e imprese sul ruolo fondamentale della protezione dei dati personali e, in quanto tale, si colloca perfettamente nell’ambito del ventaglio di azioni che, come Camera di commercio, stiamo portando avanti per supportare le imprese nei processi di crescita e transizione digitale. In un contesto in cui la digitalizzazione è sempre più centrale, infatti, questi temi sono di grande attualità e utilità per le imprese e per il territorio, offrendo strumenti concreti per garantire la sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale".

L'evento inaugurale del Privacy Tour "Viaggio verso la consapevolezza - L'informazione che protegge" si è tenuto a Messina nello scorso aprile, con la partecipazione del Collegio dell'Autorità al completo: il presidente Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e i componenti Guido Scorza e Agostino Ghiglia. Due giornate intense, con la riunione del Collegio (per la prima volta fuori dalla sede di Roma) nella sala Senato dell'Ateneo di Messina e l'apertura del tour alla Stazione di Messina Centrale, in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane. Quindi l'evento "Informazione e/è protezione" al teatro Vittorio Emanuele, organizzato da Ses e FBP nell'ambito della sinergia con il Garante che ha visto in numerose occasioni l'approfondimento dei temi della protezione dei dati e dell'uso responsabile del web, al centro delle attività della GDS Academy promosse con le scuole e gli Atenei di Sicilia e Calabria. Sempre nell'ambito di questa collaborazione anche il successivo evento del 3 maggio, Giornata internazionale della libertà di informazione, organizzato da Unime e da Ses su diritto di cronaca e rispetto della riservatezza.