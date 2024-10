Morte sospetta di una 49enne a Corigliano Rossano, indaga la Procura

Aperto un fascicolo di indagine sulla morte ritenuta “sospetta”, almeno secondo la denuncia fatta dai familiari della vittima, di una donna di 49 anni di Rossano, deceduta nella giornata di martedì scorso. A quanto si è appreso la donna è stata trovata in viale dei Normanni, a due passi dall’ufficio postale, all'interno della propria auto mentre accusava una forte emorragia. Chiamati i soccorsi, è intervenuto sul posto al personale del 118 che ha trasferito la donna al Pronto soccorso dell'Ospedale di Rossano, dove però pare che la 49enne sia giunta già cadavere. Da qui la richiesta dei familiari di procedere con una denuncia per chiarire le cause della morte. Sembra infatti che la donna, madre di cinque figli, si fosse sottoposta, nei giorni precedenti al malore fatale, ad un esame di gastroscopia che, come è noto, prevede un esame invasivo per la diagnostica dell'apparato digerente superiore. Al momento non vi sono elementi per poter affermare che vi sia un nesso tra il decesso e l'esame sostenuto, ma in ogni caso i congiunti della donna vogliono capire cosa sia successo e hanno presentato formale denuncia ai Carabinieri. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha quindi disposto il sequestro della salma, che si trova attualmente nell'obitorio della nosocomio rossanese.