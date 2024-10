Paura a Crosia, vile aggressione in Comune del responsabile dell'Ufficio tecnico

Vile aggressione fisica subita responsabile dell'Ufficio tecnico e Urbanistica del Comune di Crosia, l’arch. Luigi Lepera, proprio davanti alla sede comunale. Il grave episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi e il professionista avrebbe formalizzato subito dopo il gesto subito la propria denuncia recandosi alla stazione dei carabinieri. Sull’accaduto il Gruppo Consiliare Identità esprime la più profonda solidarietà all'Architetto e alla sua famiglia, condannando fermamente l'atto di violenza. Parimenti, però, si denuncia il silenzio assordante che ha accompagnato questa incresciosa vicenda da parte dell'Amministrazione Comunale. “Un silenzio incomprensibile che, di fatto, ha avallato un clima di omertà e di paura, anziché promuovere una reazione immediata e decisa di condanna. Il dovere di un'amministrazione, di fronte a un'aggressione ai danni di un proprio dipendente, è quello di esprimere pubblicamente solidarietà e condanna senza indugio”. Il gruppo consiliare Identità ha quindi chiesto che venga fatta piena luce su questo grave atto violento e intimidatorio ai danni del dirigente comunale, tra l'altro avvenuto in pieno giorno e durante l'orario di servizio pubblico. Per discutere di questo grave episodio, chiederemo al Presidente dell'assise civica la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario. Intanto pronta è giunta la replica da parte del sindaco Maria Teresa Aiello: “Il responsabile dell’Ufficio tecnico e Urbanistica, ingegnere Luigi Lepera, non solo ha ricevuto la solidarietà dell’intera Amministrazione, ha sottolineato, con una riunione pubblica con tutti i dipendenti all’interno del Comune, ma lunedì 30, giorno stesso dell’aggressione, ha anche sporto denuncia per l’increscioso fatto di violenza avvenuto alle porte del Municipio”.