Treni fermi a Sibari e servizio sostitutivo a mezzo servizio

«Mentre la politica discute e i rappresentanti del Governo nazionale e regionale si dedicano a questioni arzigogolate e di lana caprina si sta aggravando ulteriormente il disagio legato alla mobilità nel nostro territorio dopo la chiusura, per lavori, della linea ferroviaria jonica nel tratto tra Sibari e Crotone». Ad intervenire duramente sul tema è il gruppo Le Lampare BJC di Cariati che tramite una nota ha espressamente formulato una richiesta a Trenitalia: «Avviare immediatamente una efficace riorganizzazione del servizio sostitutivo, con l'aumento dei mezzi e con una organizzazione degli orari che sia più vicina alle esigenze dei pendolari».

«Ancora una volta, nel silenzio delle istituzioni locali – dichiarano i membri de Le Lampare – ci ritroviamo a denunciare ed evidenziare i disagi patiti dai cittadini di Cariati e di questo territorio. Un silenzio che nulla ha a che fare con il bene verso il proprio territorio ma che è consueto per chi la politica è abituato a farla solo per interessi privati e, infatti, li ritroviamo sempre assenti ingiustificati sulle questioni più delicate, preoccupati solo di non disturbare troppo i presunti amici».