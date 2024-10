Cassano Ionio, dopo l’incidente con l’auto spara in aria e si dà alla fuga

Ha causato un incidente e dopo aver litigato col proprietario dell’altra vettura si è dileguato esplodendo un colpo di pistola in aria. Sono stati attimi di incredulità e paura quelli vissuti l’altra sera a Doria. Erano circa le 19 quando, nei pressi di una attività commerciale un ragazzo di nazionalità rumena, presumibilmente minorenne, uscendo dal negozio ed entrato nella sua autovettura (una Alfa 157), nell’atto di fare manovra per andare via dal posteggio ha urtato contro una Fiat 600. I proprietari della seconda vettura erano anche loro nell’esercizio commerciale, che si trova in una zona centrale e molto trafficata di Doria, sono subito accorsi in strada per vedere cosa era successo e vedere il da farsi. A quel punto, per cause ancora in via di accertamento, è scoppiata una furibonda lite tra il ragazzo, che aveva causato l’incidente stradale, e il proprietario dell’auto incidentata, per poi scappare.