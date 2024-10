Diamante, due milioni di euro per il Commissariato

Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, interviene, con una nota, per illustrare la proposta approvata dall’ultimo Consiglio comunale relativa al nuovo Commissariato di Polizia a Cirella, nonché sul finanziamento, di 2 milioni di euro, destinato agli alloggi dello stesso Commissariato e sulla soluzione adottata per consentire di frequentare le lezioni ai bambini della Scuola dell'infanzia di Cirella (edificio dove sorgerà, appunto, il Commissariato di Polizia).

«Questo tipo di soluzione tecnica - ha, pertanto, dichiarato il sindaco Ordine - ha consentito di superare le criticità inizialmente ravvisate dal Ministero degli Interni, che fino ad oggi avevano impedito di poter portare avanti un’iniziativa di questo genere. Nell’ultima seduta consiliare - ha aggiunto il sindaco - è stata approvata una proposta con la quale è stato dato corso a quelli che sono gli intenti di questa amministrazione comunale di dare seguito all’istituzione di un Commissariato di Polizia. In questo caso, oltre a confermare il punto già adottato dal consiglio comunale del 12 aprile, si è approvato anche uno schema di contratto che, a differenza di quello della precedente approvazione, ha previsto una previa concessione in comodato d’uso gratuito alla Questura di Cosenza dei locali che riguardano il plesso scolastico della Scuola dell’Infanzia di Cirella, con diritto d’opzione, a favore della Questura stessa, per ulteriori trentacinque anni, al fine di ottenere il diritto di proprietà superficiale».