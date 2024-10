Rassegna stampa 05-10-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- La Regione Calabria vara una mini manovra: l’assestamento vale 22,5 milioni

- Arenaways da Messina prepara lo sbarco in Calabria

- Premiata a Messina una startup calabrese con il “Sud Innovation Champions”

- ‘Ndrangheta a Casabona, dagli appalti alle assunzioni per ripagare i voti

- ‘Ndrangheta a Casabona, l’acqua “rubata” con la complicità di chi doveva controllare

- Politiche sociali a Catanzaro, parla l’ex assessora Pino: «Il settore era fermo, adesso corre veloce»

- Catanzaro, impianti sportivi “da capoluogo”? Ci vorrebbero anni e tante risorse

- Omicidio a Gasperina, prima della coltellata mortale una serie di precedenti litigi per soldi

- Lamezia, tutti i partiti invocano unitarietà. Ognuno però vuole “dettare” legge

- Abramo Customer Care di Crotone, in attesa della Cigs chiesto un anticipo sulla tredicesima

- Tropea, turismo estivo ancora in crescita: lo dicono i dati sulla tassa di soggiorno