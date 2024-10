Rende nel caos, solo 20 i vigili urbani in servizio

“Rende ha un territorio di oltre trentasette chilometri quadrati, più del doppio di Cosenza. Mentre la città capoluogo ha in dotazione quasi novanta vigili, Rende solo venti con una rete stradale intorno ai duecentocinquanta chilometri”. È l'ex assessore Domenico Ziccarelli ad intervenire sulla questione vigili e personale a disposizione del Comune. Dopo la nomina del nuovo Comandante, le attenzioni sono rivolte al territorio ed alle problematiche dei numeri. “Rende ha un territorio vastissimo. Rispetto a Cosenza, la polizia municipale deve gestire quotidianità legate alla zona universitaria con oltre 30 mila studenti, la zona industriale con tutte le aziende e le attività a corredo. Quanti vigili occorrono? Almeno 60, il triplo”, suggerisce Ziccarelli. “A Rende transitano, giornalmente, più di 80 mila cittadini. Nonostante sia un problema di tutte le città italiane, appare fin troppo evidente che il numero dei vigili rendesi sia assolutamente inadeguato”. Perché non si è proceduto in tale direzione negli anni precedenti? “Abbiamo programmato le nuove assunzioni, oggi portate a termine. Ma soprattutto avevamo indicato la figura delle guardie ambientali che avrebbero potuto cooperare sia con i vigili sia con gli uomini della Rende servizi. Ricordo a me stesso che le competenze della polizia municipale sono aumentate a dismisura nel tempo. Non si tratta solo di presenziare in città e sulle strade ma, anche, occuparsi di ambiente e rifiuti, le pratiche urbanistiche, il randagismo e via discorrendo”, spiega l'ex Assessore delegato alla polizia municipale.