Cosenza, la "notte dei ricercatori" battesimo ufficiale per lo Scientifico Fermi-Polo Brutium

L'anno scolastico 2024- 2025 si apre all'insegna dell'innesto di una nuova Comunità Scolastica nel tessuto della città di Cosenza, guidata dalla Dirigente Rosita Paradiso: il Liceo Scientifico Fermi-Polo Tecnico Britium. Da subito le due realtà, in un'immediata sinergia, ed accomunate da un comune spirito innovativo, si propongono nell’ottica di un’azione incisiva nella dimensione territoriale d'appartenenza.

Muovendo dalle linee di un'offerta formativa ampliata e vincente, in quanto rafforzata al suo interno e permeata da un carattere variegato poiché basato su differenti sfaccettature, la nuova Comunità Scolastica assorbe le peculiarità di un tessuto urbano particolarmente corposo e differenziato.

Il Liceo Scientifico Fermi-Polo Brutium, da subito, ha mostrato la sua presenza partecipando in modo attivo all'evento: '' La notte dei Ricercatori'', attraverso esperienze che si sono svolte nei tanti laboratori dei vari corsi li laurea come chimica, ingegneria e fisica.

In questa giornata, i nostri ragazzi sono stati protagonisti attraverso il PCTO ‘’lab 2GO’’, organizzato dal dipartimento di fisica dell'Unical in collaborazione con l'INFN.

Tale progetto ha previsto la catalogazione, il recupero e la messa in funzione dei laboratori di Fisica delle Scuole Italiane.

A pochi giorni dalla conclusione della ''Notte dei Ricercatori'' il Liceo Scientifico Fermi-Polo Brutium è stato protagonista di un trekking volto alla conoscenza della nostra magica città di Cosenza.

Nello specifico i nostri ragazzi delle classi quinte, animati da una sete di conoscenza del luogo, hanno operato alla luce di un connubio tra scuola e territorio, attraverso l'adesione ad un lodevole Progetto dal titolo: ''Un osservatorio sulla città e sul paesaggio per il riconoscimento dei valori identitari'' ideato dal Professore-Architetto Carlo De Giacomo.