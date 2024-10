Montalto Uffugo, sbanda e finisce in una casa: in gravi condizioni una 20enne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri nel tardo pomeriggio, a Santa Maria di Settimo di Montalto Uffugo. Per cause ancora in corso di accertamento, una ragazza, poco più che ventenne, ha perso il controllo della sua auto, finendo su un muro di un’abitazione. Nell'impatto è rimasta ferita anche la donna all'interno della casa.

La giovane è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Per la giovane, di nome Federica, conosciuta sul territorio e che combatte tra la vita e la morte, sono iniziate sui social gli inviti a pregare per lei “perché possa vivere e riabbracciare i suoi cari”.