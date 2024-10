Rassegna stampa 07-10-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Assunzioni nei Comuni in dissesto, la proroga nel decreto “Omnibus”: un assist per la Calabria

- Disponibili 2,5 milioni per ammodernare i teatri in Calabria

- L’azione dei musei calabresi in costante sinergia con i territori: le strategie di Filippo Demma

- Reggio Calabria, il processo “Pollino” su 'ndrangheta e narcotraffico regge anche al vaglio della Cassazione

- Casabona, le dimissioni e il mancato blitz in Aula: così il sindaco Seminario tentò di favorire il clan

- Catanzaro, dopo il rimpasto il sindaco Fiorita tira dritto: «Basta con le mediazioni»

- Lo stato finanziario del Comune di Vibo all’esame del Mef

- Indagini sul duplice omicidio Scorza-Hedhli: Paolo Cantore conferma le accuse a Faillace

- Cosenza e la città unica: il sindaco Caruso ritrova la maggioranza e rilancia il ricorso contro il referendum

- Castrovillari, bloccati i lavori del palazzo di giustizia