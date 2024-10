Saracena, escavatore dato alle fiamme. Si punta sulla pista dolosa

In piazzale Luigi Sturzo le fiamme e l’odore acre dei componenti di un escavatore bruciato da un rogo di probabile matrice dolosa hanno rotto la tranquillità della notte seminando il panico a Saracena. Il mezzo in dotazione ad una ditta che sta eseguendo lavori pubblici nella cittadina del Pollino è stato distrutto da un incendio. Dietro al rogo del cingolato potrebbe esserci il racket delle estorsioni. Il crepitio delle parti non ferrose del mezzo pesante e il fumo nero scaturito dalla fusione dei componenti in plastica ha riempito l’aria di esalazioni tossiche. La facciata centrale della palazzina dove era parcheggiato l’escavatore è ricoperta da una coltre nera.

A comunicare l’accaduto alla popolazione è stato lo stesso sindaco Renzo Russo. Nella notte tra domenica e lunedì «un mezzo nella disponibilità di una ditta appaltatrice del Comune che sta eseguendo un lavoro pubblico, è stato distrutto dalle fiamme. Al momento – dichiara il primo cittadino di Saracena - non si conoscono le cause che hanno innescato l’incendio. La locale stazione dei carabinieri è a lavoro per fare piena luce sull’accaduto».