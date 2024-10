Treni, Fs potenzia i servizi in bus tra Sibari e Rossano: cinque corse aggiuntive

Regionale (Gruppo FS) di concerto con la Regione Calabria e ArtCal, committenti del servizio, a partire da oggi lunedì 7 ottobre, potenzia i servizi bus fra Sibari e Rossano con fermata a Corigliano, a causa dei lavori di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale fra Sibari e Crotone.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sono 5 in totale le corse che si aggiungono ai servizi in bus già attivati fra Sibari e Crotone dal 16 settembre, per consentire interventi di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale sulla linea ionica.

Questo il dettaglio delle corse:

Corsa Origine Ora Destinazione Ora Periodicità Fermate intermedie RC108 Rossano 14:00 Sibari 14:45 Circola dal lunedì al sabato Corigliano RC109 Sibari 07:00 Rossano 07:45 Circola dal lunedì al venerdì Corigliano RC111 Sibari 23:00 Rossano 23:45 Circola sempre Corigliano RC116 Rossano 05:15 Sibari 06:00 Circola sempre Corigliano RC114 Rossano 18:15 Sibari 19:00 Circola dal lunedì al venerdì Corigliano

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.