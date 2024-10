Cosenza, bambini a scuola in fila indiana con... “Pedibus”

Palazzo dei Bruzi ha concesso il patrocinio all’associazione Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Cosenza, per la realizzazione, insieme alla direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo “Spirito Santo”, del progetto “Pedibus”, nel plesso scolastico di via Roma, nella scuola primaria “Lidia Plastina Pizzuti”. Il progetto ambientalista di comunità “Pedibus”, che torna a distanza di qualche anno, rappresenta il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare a scuola e per costruire una città a misura di famiglia. È una iniziativa consolidata in molte parti del mondo e con esempi virtuosi anche in Italia. Il Comune ripropone l’idea di sperimentazione, per il momento destinata alle sole famiglie dei bambini iscritti alla scuola primaria di via Roma, Lidia Plastina Pizzuti. L’obiettivo è quello di contribuire a diffondere la mobilità scolastica sostenibile e sicura, per ridurre l’uso delle auto in prossimità delle scuole e lungo gli itinerari casa-scuola. «È assolutamente indispensabile – ha spiegato Franz Caruso – impegnarsi a sviluppare progetti e strategie di mobilità alternativa e “Pedibus”, per il quale siamo grati alla Fiab, è funzionale allo snellimento del traffico in prossimità delle scuole, ma anche all’adozione di comportamenti virtuosi, come raggiungere la scuola a piedi, senza inquinamento e agevolando forme di spostamento più salutari e che guardano ad una migliore qualità della vita». “Pedibus” è come se fosse uno scuolabus senza motore. I bambini vanno a scuola in gruppo e a piedi, accompagnati da almeno due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Il Pedibus si comporta come un autobus di linea. Si muove da un punto di partenza definito e, seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino (segnalate tramite cartello) rispettando l’orario prefissato per giungere la capolinea. Una volta arrivati a scuola, i bambini vengono affidati al personale scolastico. Sono due i percorsi individuati: la Linea Rossa che va da Piazza Europa alla Scuola “Lidia Plastina Pizzuti” con partenza da Piazza Europa e fermate successive alla pensilina dell’autobus nei pressi dell’Inps, e in via Bruno Amantea (angolo via Roma) e con l’arrivo al capolinea della “Plastina Pizzuti”. Il secondo percorso (linea Blu) va da Piazza Cappello alla “Plastina Pizzuti”.