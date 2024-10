Cosenza, Donata Bergamini ospite in studio nella nuova puntata di “Chi l'ha visto?” in onda oggi, mercoledì 9 ottobre, su Rai 3

Un tema al centro della puntata di "Chi l'ha visto?" è la vicenda di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato morto sulla strada statale 106 Jonica, vicino a Roseto Capo Spulico, il 18 novembre 1989. Per anni, la sua morte è stata etichettata come suicidio, ma dopo decenni di dubbi e indagini, la verità è emersa: non si è tolto la vita, è stato ucciso. A distanza di 35 anni, la Corte d'Assise di Cosenza ha emesso la condanna in primo grado per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis, dichiarandola colpevole di omicidio in concorso con persone ancora ignote. In studio è presente Donata Bergamini, sorella della vittima, per condividere il suo dolore e la sua battaglia per la giustizia.