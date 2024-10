Paura nell'area dell'aviosuperfice di Scalea, ferito al piede dallo scoppio di una gomma di un velivolo

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi presso l'aviosuperficie di Scalea, in tarda mattinata. Un operaio di 32 anni, originario di Eboli e dipendente della ditta "E+S air" di Ogliastro Cilento, è rimasto gravemente ferito mentre gonfiava le ruote di un aereo con pneumatici sgonfi. Durante l'operazione, il cerchione è esploso, colpendo l'operaio al piede e amputandogli l'arto. L'uomo è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cosenza in stato di shock, ma cosciente. Sul luogo sono intervenuti gli uomini della polizia locale e i carabinieri insieme ai medici del 118 e ai vigili del fuoco.