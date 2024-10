Scuola in Calabria: rafforzato l’organico di Sostegno

Docenti di Sostegno in arrivo nelle aule del Cosentino come del resto della Calabria. Andranno a rafforzare l’organico già importante degli specializzati che operano al servizio di tutta la classe, ma con attenzione particolari alle studentesse e agli studenti con disabilità.

Ieri l’Ufficio scolastico regionale ha vergato il provvedimento per una prima autorizzazione di posti in deroga oltre la cospicua integrazione già arrivata nei mesi passati, quando l’organico di diritto relativo proprio ai prof di Sostegno è stato nei fatti raddoppiato in organico di fatto: sono state aggiunte 4.179 cattedre alle 4.661 iniziali. Alcune sono servite per soddisfare le richieste relative alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni chieste dai docenti impegnati in altre province o sulle materie, le ulteriori sono state affidate per gli incarichi annuali. Questo ulteriore aumento sarà utile per fare scorrere ancora le Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), all’interno delle quali sono rimasti molti docenti precari che non hanno trovato sistemazione anche se lavoravano ormai da anni, poiché scavalcati sia da quanti sono rientrati dopo anni di insegnamento fuori regione, e soprattutto dai colleghi che hanno conseguito ulteriori abilitazioni grazie ai percorsi formativi dei cosiddetti 30 Cfu che sono arrivati a garantire anche trentasei punti nelle Gps. Un’enormità che ha fatto la differenza rispetto a quanti non hanno frequentato e concluso gli stessi iter formativi e quindi sono stati scavalcati in massa.