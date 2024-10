Amantea, la Galleria Coreca sarà pronta a febbraio

La galleria Coreca sulla strada statale 18, nei pressi di Amantea, sarà pronta a febbraio quando termineranno i lavori in corso. Lo ha reso noto Fabio Garritano, dirigente nepetino di Fratelli d’Italia, che si è rivolto al senatore Ernesto Rapani, anche con il fine di sensibilizzare gli organi competenti ad una velocizzazione dei tempi.

«Il senatore - afferma lo stesso Garritano - ha inteso comunicarmi, a seguito del suo interessamento, che le lavorazioni principali in corso nella galleria termineranno a breve, per la fine di ottobre 2024, ad eccezione dei delicati lavori di consolidamento che si stanno effettuando su un tratto di circa 50 metri che ha manifestato spostamenti anomali, i quali a loro volta saranno completati entro febbraio 2025. Una notizia positiva, sebbene c’è da attendere ancora qualche mese, ma che ci da la speranza di poter a breve riutilizzare un’opera importante per la viabilità di tutto il tirreno cosentino. Il senatore Rapani mi ha garantito che continuerà a monitorare per far sì che i tempi oggi comunicati saranno affettivamente rispettati».