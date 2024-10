È calabrese il miglior Console dell’anno 2024: prestigioso riconoscimento per l'avvocato Domenico Naccari

Qui la commissione ha valutato l’attività svolta dai 536 Consoli presenti in Italia, il loro indice di gradimento ed ha decretato come vincitore del Premio l’ Avv. Domenico Naccari, titolare dell’ufficio consolare del Regno del Marocco con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Regione Calabria. La sua investitura aveva ricevuto l’exequatur dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano nel novembre 2023 e Naccari dopo essere stato ricevuto a Roma dall’Ambasciatore, Sua Eccellenza Yousef Balla . per la formalizzazione dell’incarico e per l’attribuzione delle sue funzioni, ha intrapreso una intensissima attività nell’interesse della comunità marocchina presente in Italia e di relazione tra le autorità italiane e quelle marocchine. Ha incontrato molti sindaci calabresi, autorità giudiziarie, forze di polizia, ordini forensi, associazioni di volontariato, autorità portuale di Gioia Tauro, organizzato importanti convegni ed è stato punto di riferimento della comunità marocchina in Calabria.

Il primo incontro ufficiale è stato con il Sindaco Aldo Alessio di Gioia Tauro, ove ha sede il Consolato in considerazione della presenza del più grande porto per traffico merci in Italia. In seguito a tale evento è iniziata una cordiale intesa ed un sincero rapporto che è proseguito con l’ attuale Sindaca Simona Scarcella. Ella, con una delibera definita “storica”, ha attribuito dei locali del prestigioso Palazzo Sant’ Ippolito di Gioia Tauro come sede del Consolato. Sono seguiti incontri con la Sindaca di Vibo Valentia Maria Limardo ed il suo successore Enzo Romeo per dare seguito all’ accordo di gemellaggio tra il Comune di Vibo Valentia e quello di Dakhla in Marocco.

Alla Farnesina il diplomatico è stato ricevuto dal Viceministro Edmondo Cirielli con il quale è stato evidenziato l’impegno del Governo Meloni per l’Africa in generale e per il Marocco in particolare con il c.d. “Piano Mattei”. Ha promosso un incontro presso il Comune di Rizziconi con il Sindaco Alessandro Giovinazzo per ricordare un importante Imam Marocchino Maarouf Khalid, punto di riferimento per l’intera comunità Islamica della Piana di Gioia Tauro prematuramente scomparso. Ha avuto diversi colloqui con l’autorità portuale di Gioia Tauro, Ammiraglio Andrea Agostinelli, nella consapevolezza delle grandi potenzialità della struttura portuale rapporti con il Marocco.