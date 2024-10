Studentessa investita a Mirto Crosia, individuata la persona alla guida dell'auto

È stata rintracciata e individuata la persona che era al volante dell'auto che ieri mattina ha investito una studentessa in pieno centro a Mirto Crosia. Si tratta di una donna pensionata del posto. All'identità della donna si è arrivati grazie all'attività investigativa congiunta dei Carabinieri della locale stazione di Mirto Crosia, assieme agli agenti della Polizia municipale. Una attività intensa e veloce ed infatti si è riusciti a risalire all'autore degli investimento nel giro di poco meno di un'ora da quando si era verificato l'incidente che aveva sconvolto lo scorrere tranquillo del sabato mattina nel piccolo centro jonio, attraversato come è noto dalla statale 106. Per come si è appreso, ad essere investita è stata una studentessa che frequente il liceo a Corigliano Rossano e che si stava dirigendo verso la fermata dell'autobus proprio per prendere il pullman che l'avrebbe portata a scuola. Da una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, sembra che l'incidente sia avvenuto nel mentre la ragazza stava attraversando la strada. Sembra che l'auto, dopo averla urtata, non sia fermata, proseguendo la sua corsa senza prestare soccorso alla studentessa. Nell’urto il veicolo avrebbe perso anche uno specchietto laterale.