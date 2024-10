Sulla tratta jonica calabrese i treni andranno a corrente nel 2026

Per il completamento dell’elettrificazione della linea jonica e per vederci transitare i treni elettrici ci vorrà almeno il 2026. I lavori sulla linea Sibari-Crotone di queste settimane che terrano chiusa la ferrovia fino al 19 gennaio 2025 sono solo per l’upgrade tecnologico del tracciato. Per sottostazioni e filo elettrico, invece, ci vorrà almeno il prossimo anno.

Secondo il cronoprogramma stilato dal Commissario Straordinario di Governo, Roberto Pagone, ci vorrà fino al 2026 per vedere completato l'ambizioso progetto di elettrificazione della linea Sibari-Catanzaro Lido-Lamezia Terme Centrale.

I lavori, iniziati ufficialmente il 16 settembre, sono parte di una strategia infrastrutturale che mira a rivoluzionare i collegamenti fra la linea jonica e la linea tirrenica, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità a Lamezia Terme che diventerà, di fatto, l’hub della mobilità calabrese. C’è subito da chiarire una cosa, i lavori che si stanno eseguendo in queste settimane e fino a gennaio sono finalizzati all’elettrificazione ma non sono per l’elettrificazione. Per intenderci. Quando fra tre mesi la tratta ferroviaria sarà riaperta non vedremo scorrere sui binari la linea aerea di contatto, alias l’agognato filo elettrico. No. Quello, insieme alle sottostazioni elettriche, verrà posto in momento successivo, probabilmente sarà l’ultima cosa che verrà installata per motivi di sicurezza. Ma ci vorrà almeno l’inizio del 2026. Se tutto andrà bene e senza intoppi.