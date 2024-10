Ancora sospeso il collegamento tra Sibari e Crotone, non si placa la polemica

Le cinque nuove corse attivate tra Sibari e Rossano con fermata a Corigliano non risolvono i disagi per chi deve proseguire per il Basso Ionio e il Crotonese. La sospensione della circolazione dei treni tra Sibari e Crotone (iniziata dal 16 settembre 2024 e prevista fino al 19 gennaio 2025) continua a far discutere.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla mancata sostituzione dei treni regionali Sibari-Crotone e viceversa in coincidenza col Frecciarossa Sibari-Bolzano, era arrivata la buona notizia che il Regionale (Gruppo FS) di concerto con la Regione Calabria e ArtCal, committenti del servizio, avevano provveduto a potenziare i servizi bus fra Sibari e Rossano con fermata a Corigliano, «a causa dei lavori di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale fra Sibari e Crotone».

Le cinque nuove corse, in dettaglio, sono: Corsa RC108, parte da Rossano alle 14:00, fermata intermedia a Corigliano e arriva a Sibari alle 14:45 (circola dal lunedì al sabato); corsa RC109 parte da Sibari alle 07:00 fermata intermedia a Corigliano e arriva a Rossano alle 07:45 (circola dal lunedì al venerdì); corsa RC111 parte da Sibari alle ore 23:00, fermata intermedia a Corigliano e arriva a Rossano alle 23:45 (circola sempre); corsa RC116 parte da Rossano alle 05:15, fermata intermedia a Corigliano e arriva a Sibari alle 06:00; circola sempre; corsa RC114 parte da Rossano alle 18:15, fermata intermedia a Corigliano e arriva a Sibari alle 19:00 (circola dal lunedì al venerdì). Una soluzione, però, che dopo più di una settimana di avvio del nuovo servizio di potenziamento delle relazioni tra Sibari e Rossano non risolve il grande problema: quello dei mancati collegamenti con Crotone e, in particolare, in coincidenza col Frecciarossa Sibari-Bolzano.

I passeggeri in arrivo a Sibari alle 22:31 con il Frecciarossa 8519, infatti, non trovano alcuna coincidenza per Crotone e - tecnicamente - sono costretti ad attende il bus sostitutivo RC881/CC002 che parte da Sibari alle ore 4:40 per arrivare a Crotone centro alle ore 7:47. Allo stesso modo non esiste un bus sostitutivo da Crotone per poter prendere il treno veloce in partenza da Sibari alle 6:27.

Sull’argomento era intervenuto il consigliere regionale del M5s, Davide Tavernise, che aveva interrogato la Giunta regionale e ArtCal in merito alla mancata istituzione dei servizi sostitutivi ma ancora mancano le risposte e i disagi a sud di Rossano ancora restano. Un problema che influisce anche direttamente sui numeri del Frecciarossa e il relativo calcolo dei fondi che annualmente la Regione versa per il mantenimento del servizio.