Auto contro un muro, traffico in tilt tra Castrovillari e Frascineto

Sono in fase di accertamento le cause di un incidente autonomo che, per alcune ore, ha praticamente bloccato il traffico veicolare in salita da Castrovillari a Frascineto e viceversa. Una donna, infatti, ha impattato violentemente contro un muretto che cinge la Sp 263, procurandosi delle lesioni che, di seguito, sono state verificate opportunamente dal personale sanitario in forza al pronto soccorso dell'ospedale Pasquale Ferrari. La donna è stata sottoposta ad esami strumentali. La prognosi sarà sciolta soltanto nelle prossime ore. Sul posto hanno operato i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, i Forestali i sanitari del 118; mentre la pulizia della carreggiata, tra l’altro interessata dalla caduta di un importante quantitativo di liquidi, è stata opportunamente perfezionata dall'Eurocentro. Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono andate avanti sino alle 18, vale a dire nel momento in cui la vecchia 105 è stata ripulita dai detriti, quindi sbloccata per permettere al traffico veicolare di ritornare a fluire sui tornati di Frascineto. Per alcune ore il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Ma i disagi non sono certo mancati.